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Konak Belediyespor, Galatasaray deplasmanında

Konak Belediyespor, Galatasaray deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda 4 maçta 11 puan toplayan Konak Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda 4 maçta 11 puan toplayan Konak Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Atakan Kozik düdük çalacak. Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, Galatasaray'ı yenecek güçte olduklarını belirterek, "Zirve yarışındaki iddiamızı kanıtlamak istiyoruz. İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancım tam" diye konuştu.


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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda 4 maçta 11 puan toplayan Konak Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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