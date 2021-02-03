Konak Belediyesinin hizmet binasının yıkımına başlandı
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Konak Belediyesinin hizmet binasının yıkımına başlandı

03.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:38
Konak Belediyesinin hizmet binasının yıkımına başlandı

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından tahliye edilen ve yapılan incelemelerde orta hasarlı bulunan Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasının yıkımına başlandı.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından tahliye edilen ve yapılan incelemelerde orta hasarlı bulunan Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasının yıkımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "cam bina" olarak anılan 56 yaşındaki birinci hizmet binasının yerine, deprem yönetmeliğine uygun, modern inşaat teknolojileri ve mühendisliği ile dayanıklı bir bina inşa edilecek ve belediyenin tüm birimleri bu binaya toplanacak.

Binanın yıkımından önce Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak Belediyesi meclis üyeleri, emektar binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batur, Basmane Meydanı ile özdeşleşen binanın statik ömrünü tamamladığını ifade etti.

Batur, şunları kaydetti:

"Yeni bir bina ile özellikle depremden sonra oluşan hizmet dağınıklığının toparlanması, hem belediyemiz hem de kent açısından hizmetlerin tek noktadan yürütülmesi, hizmetlerin modern bir binadan vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak. Cam binanın yanındaki iki binanın da belediye hizmet alanında değerlendirilmesi ve kamulaştırılması kararlaştırıldı. Mal sahipleri ile görüşüldü kamulaştırma çalışmaları sonucu iki parselin de kamulaştırması yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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