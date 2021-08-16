Konak Belediyesi, Sosyal İklim Derneği'yle bir ilke imza atacak

Eylül ayında başlayacak proje ile Konak'ın genç iklim elçileri seçilecek ve belirlenecek 30 gençle birlikte iklim meclisi de kurulacak.

İklim elçileri, Konak'ın iklim değişikliklerinden nasıl etkilendiğini, gelecekte nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini inceleyecek ve çözüm önerileri geliştirecek. Türkiye'de ilke imza atacak projeye dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'ın geleceğini gençlerle birlikte korumaktan büyük bir onur duyarım" dedi.

Konak Belediyesi'nin Sosyal İklim Derneği'yle birlikte yürütmek için hazırlandığı "Yerel İklim Gençlik Elçileri" projesi, Başkan Abdül Batur'a ayrıntılarıyla sunuldu. Konak'tan seçilecek 30 gencin, ilçenin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini inceleyerek, çözüm önerileri geliştirmesi hedefiyle hazırlanan projeyi ayrıntılarıyla inceleyen Batur, çalışmaya onay verdi.

Gençlerin konuyla ilgili duyarlılıklarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, "Bir yanda yüzyılın salgını, diğer yanda peş peşe yaşadığımız orman yangınları, seller. Doğal afetlerin en büyük sebebi artık hepimiz biliyoruz ki, insanoğlunun sebep olduğu iklim değişikliği. İklim değişikliği diyorduk, iklim krizi geliyor diyorduk. İşte kapımıza dayandı. Artık sonuçlarını çok net ve yüreğimiz yana yana anlıyoruz. Doğaya nasıl davranırsak o da bize öyle yanıt veriyor, verdiğimiz her hasar bize geri dönüyor. Artık önlem dönemini de geçtik, hızla müdahale etmemiz, çözüm üretmemiz gereken bir zamandayız; çünkü tabiatla uyum içinde, ona saygı duyarak yaşamayı öğrenmezsek fatura gittikçe daha da ağır olacak" dedi.

"Enerjileri bize güç verecek"

Konak Belediyesi olarak iklim değişikliği ve çevrenin korunmasıyla ilgili birçok çalışma yaptıklarını hatırlatan Batur, "Yerel İklim Gençlik Elçileri projemizi çok önceden başlatmıştık. Altyapısı hazırlandı, yol haritası çizildi ve projeye son hali verildi. Böylesi zor günlerden geçerken, gençlerle birlikte hayata geçireceğimiz bu proje gerçekten çok önemli. Gençlerimizin bu konuya duyarlılığını zaten biliyorduk, şimdi mücadelemize de ortak ediyoruz. Onların enerjileri bize de güç verecek. Konak'ın geleceğini gençlerle birlikte korumaktan büyük bir onur duyarım" diye konuştu.

Projeden çok güzel sonuçlar alınacağına, gençlerin büyük katkılar koyacağına emin olduğunu da belirten Batur, "Genç iklim elçileri, iklim meclisi oluşumlarımız ile projeden aldığımız sonuçlar Türkiye'ye örnek olacak. Proje kapsamında sorumluluk alacak tüm gençlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Belediye olarak gençlerimizin uyarılarını da dikkate alacak ve atılması gerekli adımlar nelerse hepsini hızla atacağız. Gençlerimiz çok önemli. Onlar bizim hem bugünlerimizin hem de yarınlarımızın umudu" dedi.

Bir yıl sürecek, uluslararası olacak

Konak Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği'nin birlikte yürüteceği proje kapsamında 30 genç Konak'ın Yerel İklim Gençlik Elçileri olarak seçilecek. Sosyal İklim Derneği seçim kriterlerini kendi web sitesi üzerinden duyuracak. Başvurular site üzerinden yapılabilecek. Seçimlerde şeffaflık esas olacak. İklim elçileri üniversitelerle işbirliği yapılarak eğitim sürecine başlarken, proje kapsamında Konak Gençlik İklim Meclisi de kurulacak. Eylül ayında başlayacak proje bir yıl sürecek.

Konak'ın Makedonya'dan kardeş şehri olan Bitola da projeye ilerleyen zaman diliminde katılacak. Bitola Belediyesi'yle işbirliği yapılarak projeye uluslararası bir boyut da kazandırılacak.

Kaynak: Bültenler