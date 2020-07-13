Konak Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı Konak Belediyesi 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' ile ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından Konak Belediyesi'ne 'Sıfır Atık Belgesi' verildi.

ÇÖPLER YERİNDE AYRIŞTIRILIYOR

Temmuz 2019'da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde; tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının 'Sıfır Atık Belgesi' alma yükümlülüğü bulunuyor. Konak Belediyesi de ilk olarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' yönetmeliğini Basmane'de bulunan iki hizmet binasında uygulamaya soktu. Her iki binadaki katlara ikili ve dörtlü gruplar halinde Kağıt-Karton, Plastik, Metal, Cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Ayrıca; Atık Pil, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya, Atık Aydınlatma Ekipmanları, Atık Toner ve Kartuş ile yemekhaneden elde edilen Bitkisel Atık Yağlar da kumbaralarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tüm atıklar her iki binaya yerleştirilen toplam 48 kumbarada toplanıyor.

ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA VERİLİYOR

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına atılıyor. 'Geçici Atık Depolama Alanı'nda biriktirilen atıklar ise bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.

SIFIR ATIK PROJESİ İLÇE GENELİNE YAYILACAK

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu hassas çalışma kısa süre içinde belediyenin tüm hizmet binalarında uygulamaya sokulacak. Geleceğe daha temiz bir kent ve dünya bırakmak için 'Sıfır Atık' projesini ilçe genelinde de yaygınlaştırmayı amaç edinen Konak Belediyesi geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BELGE KİMLERE VERİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren kurumlara veriliyor.

Kaynak: Bültenler