Konak Belediyesi personeline uluslararası belge
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Konak Belediyesi personeline uluslararası belge

Konak Belediyesi personeline uluslararası belge
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi, farklı birimlerinde görev alan çalışanlarına uluslararası düzeyde geçerli mesleki yeterlilik belgesi kazandırıyor.

Belediyenin eğitim sürecinden geçen çalışanlar, yetkili kurumun düzenlediği sınavlara girerek belgelerini almaya başladı.

Konak Belediyesi'nin başta Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik ile Destek Hizmetleri olmak üzere farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 1400 personeli, beden işçiliği, makine bakımı, seramik karo kaplama, boya ve sıva konularında, uluslararası düzeyde geçerli mesleki yeterlilik belgesi alacak.

Konak Belediyesi'nin hem işgücünün niteliğinin hem de sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlediği eğitimleri tamamlayan çalışanlar, yetkili kurum tarafından yapılan sınavlara girmeye başladı.

Her gün 16 kişi sınava giriyor

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'na göre yetkilendirilmiş kurum tarafından düzenlenen sınavlar 16 kişilik gruplar halinde yapılıyor ve bir gün sürüyor. Sınavda başarılı olan personel, beden işçiliği, makine bakımı, seramik karo kaplama, boya ve sıva konularında mesleki yeterlilik belgesi alıyor. Konak Belediyesi, İşsizlik Sigortası fonundaki teşvikten yararlanarak, belgelerin hiçbir ödeme yapılmadan alınmasını da sağlıyor.

Konak Belediyesi'nin ilk etapta 350 personeli sınava girerek belgelerini alacak. Belediyenin uluslararası belgeye sahip çalışan sayısı yakın zamanda 1400'e çıkacak.

"Belgeli istihdama destek"

Belediye personelinin eğitimine ve nitelikli istihdama büyük önem verdiklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu çalışmayla hem bu belgeyi zorunlu kılan yasayı hem de çalışanlarımızı daha bilgili, daha donanımlı hale getirerek, belgeli istihdamı desteklemiş oluyoruz. Çalışanlarımız bilgi ve becerilerini tescillemiş de oluyor. Uluslararası boyutta geçerli mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayımızı artırmak demek, bizim için ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet demek. Bu da her şeyden önemli. Belgelerini almaya başlayan çalışanlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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