Konak Belediyesi'nden İzmir'de bir ilk

İZMİR (Bültenler) - Geri dönüşümde örnek protokol Konak Belediyesi, İzgekoop ve Kaya Vargel Geri Dönüşüm Firması arasında yapılan protokolle, sokaktaki ambalaj atığı toplayıcıları tek bir çatı altında toplanacak, her gün üniformalarıyla işbaşı yapacak ve sistemli bir şekilde çalışarak emeklerinin karşılığını alacak.

Konak Belediyesi, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İzgekoop) ve Kaya Vargel Geri Dönüşüm Sistemleri Ltd. Şti. arasında Ortak Hizmet ve İşbirliği Protokolü imzalandı. Sokak toplayıcılarını tek bir çatı atında toplayarak disiplinli bir sistem içinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak protokolün imza töreni Konak Belediyesi'nde gerçekleşti. İzmir'de ilk, Türkiye'de de öncülerden olacak protokole imzaları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzgekoop Başkanı Sedat Komas ve Kaya Vargel Geri Dönüşüm Sistemleri Ltd. Şti adına Tolga Gürtuna attı. Protokolle beraber, geçimlerini sokakta ambalaj atığı toplayarak sağlayan sokak toplayıcıları, ambalaj atık toplama sistemine entegre edilerek, hem kamu yararı hem de toplayıcılar için kaliteli ve disiplinli bir atık toplama sistemi oluşturulacak. İzmir'de ilk olma özelliği taşıyan uygulama sayesinde ambalaj atığı toplayanlar üniformalarıyla işbaşı yapacak. İzgekoop ile işbirliğinde çalışacak olan emekçiler, topladıkları ambalaj atıklarını Yenişehir'deki ara toplama tesisine getirerek kantara çıkaracak ve emeğinin karşılığını alacak. Fiyatlandırma ise yüklenici firma tarafından teşvik edici özellikte yapılacak.

Türkiye'ye örnek olacak

Türkiye'ye örnek olacak bir protokol yaptıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Zor bir iş ama zoru başarmak önemli. Temeli sağlam olduğunda, o temel üzerinden devam ettik mi, başarı kendiliğinden gelir. Bu bizim için bugünden itibaren en önemli konu başlıklarından bir tanesi. İmza atmak değil işi yürütmek çok önemli. Hayırlı olsun" dedi.

Belediye güven kaynağı

Yüklenici firma adına protokolü imzalayan Tolga Gürtuna da "Tesisleşme neredeyse tamamlandı. Şimdi sokağa iniyoruz. Dezavantajlı grupları hızlı bir şekilde programa dahil edeceğiz. Belediyenin sıcak yüzünü görecekler, birlikte yürüyüp gideceğiz. İlk olduğumuz için de gurur duyuyoruz" diyerek Konak Belediyesi'nin güven yarattığını ifade etti.

İzgekoop Başkan Komas ise desteklerinden ötürü Başkan Batur'a teşekkür ederek, "Belediye, kooperatifimiz ve yüklenici firmamız ile beraber bu işi yapmakta kararlıyız. Özellikle Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ve ekibi bu iş için bize desteklerini sonuna kadar gösterdi" diye konuştu.

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