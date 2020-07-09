Konak Belediyesi meclis binası yolda
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Konak Belediyesi meclis binası yolda

Konak Belediyesi meclis salonunun da içinde yer alacağı Alsancak Liman arkasındaki tarihi binada inceleme yapan Başkan Abdül Batur, projenin son şeklini onayladı ve ihale sürecinin başlaması talimatını verdi.

Konak Belediyesi meclis binası yolda
09.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:30

Konak Belediyesi meclis salonunun da içinde yer alacağı Alsancak Liman arkasındaki tarihi binada inceleme yapan Başkan Abdül Batur, projenin son şeklini onayladı ve ihale sürecinin başlaması talimatını verdi.

Konak Belediyesinin, liman arkası olarak tabir edilen bölgede yer alan tarihi binasını, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak bir meclis binasına çevirme projesinde ihale aşamasına gelindi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz mart ayında yapılan meclis toplantısında sunumu gerçekleştirilen projeyi, normalleşme süreciyle birlikte hızlandırdı.

Son incelemeyi yerinde yaptı

Projeyi yerinde inceleyerek son değişiklikleri yapan Başkan Batur, Konak Belediyesinin bir an önce kendi meclis binasına kavuşması gerektiğini vurgulayarak çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Tarihi binayı, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte inceleyen Batur, "Projemize son şeklini vererek ihale aşamasına getirdik. İhale yapıldıktan sonra da hızla çalışmalara başlayacak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Restorasyonun ardından da meclis toplantılarımızı artık kendi binamızda yapacağız. Ne mutlu ki, şehrimiz ve belediyemiz adına çok önemli olan bu adım, bu dönemde bize nasip oluyor. Tarihi değeri olan binamızı hem Konak Belediyesine hem de kentimize kazandırıyoruz. Binayı İzmir'e kazandıracak, hemşehrilerimize armağan edeceğiz" diye konuştu.

Taş binada tarihle kucaklaşma

Konak Belediyesi, projenin tamamlanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda her ayın ilk günlerinde, iki oturum halinde gerçekleştirdiği meclis toplantılarını kendi tarihi binasına taşıyacak. Geçmişi 1900'lerin başına dayanan tarihi yapı, sadece meclis toplantılarına değil, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapan bir merkez olarak İzmir'e kazandırılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası, Elektrik Fabrikası, Tariş Üretim Deposu, Sümerbank Basma Fabrikası, un fabrikaları ve üretim depolarının bulunduğu alanda, aktif olduğu yıllarda üretim deposu olarak inşa edilmiş taş bina, 'Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası' olarak hizmete girecek. 'Selçuk Yaşar Müzesi'ne ait, restorasyonu süren eski un fabrikası binasının yanında yer alan bina, Konak'ın tarihle kucaklaşmasının sembollerinden biri olacak.

Sanat galerisi olacak

Projeye göre, zemin ve iki kattan oluşan binanın zemin katında engelli girişiyle birlikte çift giriş bulunacak. Binanın girişinde, gelen ziyaretçileri Mustafa Kemal Atatürk'ün dev tablosu karşılayacak. Zemin kattan başlayarak tüm katlarda eski İzmir fotoğrafları yer alacak. Binada meclis salonu, grup odaları, çok amaçlı toplantı salonları, sanat galerisi ve kafeterya bulunacak.

Çok yönlü hizmet

Meclis salonu çok yönlü kullanıma göre tasarlanacak. Salon, bir ucunda yer alan başkanlık kürsüsü ve karşısındaki oturma planıyla belediye meclis toplantılarına ev sahipliği yapacak. Meclis toplantılarının olmadığı günlerde ise kürsü kısmı panellerle kapatılabilecek, oturma grupları yer değiştirirken masalar eklenebilecek. Böylece salon her türlü söyleşi, dinleti, konferans ve yemekli organizasyon için hizmet verebilecek.

Ulaşım da kolay

365 gün yaşayan, tüm İzmirlilerin kullanımına uygun bir şekilde restore edilecek tarihi taş bina, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Gelişmekte olan liman arkası bölgesinde yer alan bina, tramvay hattının Üniversite ve Havagazı durakları arasındaki bölgede yer alıyor ve bu yönüyle ulaşımın merkezinde konumlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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