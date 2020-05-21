Konak Belediyesi işçilerinden örnek davranış
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Konak Belediyesi işçilerinden örnek davranış

Konak Belediyesi personeli, DİSK Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube ile örnek bir dayanışmaya imza attı.

Konak Belediyesi işçilerinden örnek davranış
21.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:13

Konak Belediyesi personeli, DİSK Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube ile örnek bir dayanışmaya imza attı. Belediye işçileri, salgın nedeniyle ihtiyaçlı duruma gelen vatandaşlar için maaşlarından ayırdıkları paylar ile 500 adet erzak kolisi hazırladı.

Konak Belediyesi personeli, Ramazan Bayramı öncesi anlamlı bir kampanya ile dayanışma halkası oluşturdu. Sendika ile koordinasyon halinde gerçekleştirdikleri kampanya ile maaşlarından belli bir pay ayıran işçiler, ilçedeki ihtiyaçlı 500 aile için erzak kolisi oluşturdu. Kolilerin hazırlanmasının ardından DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, şube yöneticileri ve sendika temsilcileri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret ederek belediye işçileri adına kolileri teslim etti.

Alın terinden yardım paketine

Erzak kolilerini ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak için teslim alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye çalışanlarına ve sendika temsilcilerine teşekkür ederek, "Belediyemizde görev yapan emekçi kardeşlerimiz kendi aralarında, bizleri duygulandıran bir çalışma yapmış. MERBEL şirketimize bağlı çalışan arkadaşlarımız emeklerinin, alın terlerinin karşılığı olan maaşlarından ayırdıkları miktarları, yardım paketine dönüştürüp ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırılması için bize teslim etti. Özellikle Disk Genel-İş bölge ve işyeri temsilcisi arkadaşlarımıza ve emekçi kardeşlerimize bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Dayanışma ruhunun en çok geliştiği şehirlerden biri Konak"

Salgın nedeniyle zor günlerin yaşandığı süreçte dayanışma ruhunun en çok geliştiği şehirlerden birinin Konak olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dayanışma ruhunun en güzel geliştiği ilçelerden biri Konak. Gerek hayırsever vatandaşlarımız, gerekse çalışanlarımız ihtiyacı olanlar için ellerinden gelen desteği veriyorlar. Bu dayanışma ruhu, problemleri, sıkıntıları aşmakta en büyük dayanağımızı oluşturuyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

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