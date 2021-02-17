Konak Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Konak Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası arasında tarihi borsa binasının restorasyonu ve proje ortaklıklarıyla ilgili işbirliği protokolü yapıldı.

Konak Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası arasında tarihi borsa binasının restorasyonu ve proje ortaklıklarıyla ilgili işbirliği protokolü yapıldı.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla tarihi borsa binasında protokol imza töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Batur, İzmir Ticaret Borsası'yla böyle bir çalışmanın yürütülmesinin onur verici olduğunu, yapılacak çalışmaların kente büyük katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Batur, tarihi borsa binasının kültür merkezine dönüştürülmesi için restorasyon çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Anlaşmayla iki kurum protokol kapsamında belirlenecek projeler için güç birliğine gidecek, projelere yönelik toplantı, sempozyum, çalıştay, atölye çalışmaları, eğitim ve seminer gibi faaliyetleri birlikte düzenleyecek. İki kurum, ulusal ve uluslararası düzeydeki hibe desteklerinden yararlanmak için de ortak hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı