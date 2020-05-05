Konak Belediyesi esnaf ile omuz omuza
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Konak Belediyesi esnaf ile omuz omuza

Konak Belediyesi esnaf ile omuz omuza
05.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:24

Koronavirüs salgını nedeniyle esnafın işleri durma noktasına gelirken Konak Belediyesi ilçedeki esnaf odalarıyla iletişim halinde kalarak desteklerini sürdürüyor.

Konak Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasıyla beraber kepenk kapatmak zorunda kalan ve işleri durma noktasına gelen esnafı yalnız bırakmadı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un salgının ilk günlerinde yaptığı açıklama ile esnaftan işgaliye bedeli alınmayarak Konak esnafına yaklaşık 1,5 milyon TL destek sağlandı. Kemeraltı'nda zabıta kontrolünde alınan önlemler ile Çarşı'nın en canlı bölgelerinden biri olan Havra Sokağı'nın açık kalarak esnafın işlerinin devamlılığı sağlandı. Esnafa en büyük desteklerden biri ise Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un çağrısı ile başlatılan, veresiye defterlerinin kapatılması kampanyası oldu. Hayırseverlerin gösterdiği büyük ilgi ile Konak'ta bakkalların veresiye defterleri birer birer kapanmaya başladı. Kampanya hem bakkal esnafına can suyu oldu hem de ihtiyaçlı vatandaşın yüzü güldü. Konak Belediyesi'nin işgaliye desteği ve esnaftan alacaklarının ertelenmesi kararlarına esnaftan teşekkür gelirken, Başkan Batur esnafın "Bu zor süreçte esnafımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve her zaman yanlarındayız" dedi.

Bir destek de berberlere

Konak Belediyesi'nden bir destek de salgın ile beraber ekonomik darboğazla da mücadele eden meslek gruplarından berberlere geldi. Konak Belediyesi, İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ortak bir çalışmaya imza atarak salgın sebebiyle zor günler yaşayan berber esnafına sahip çıktı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez hizmete açtığı Esnaf Masası ile iletişime geçen Berberler Odası, iş yapamayan ve zor durumda olan berber esnafına erzak kolisi talebinde bulundu. Başkan Batur'un talimatı ile hazırlanan koliler odanın belirlediği esnafın evlerine ulaştırılmaya başladı.

Batur: Esnafımızla dayanışma halindeyiz

İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin ile bir araya gelerek yapılan ortak çalışmayı anlatan Başkanı Abdül Batur, salgının ortaya çıkardığı ekonomik krizden en çok etkilenen meslek gruplarından birinin de berberler olduğunu söyledi. Esnafa desteklerinin devam edeceğini açıklayan Başkan Batur şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere ülkemiz ve dünyamız bir felaketi yaşıyor. Koronavirüs, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu süreçte hem sağlık yönünden hem ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bizlerin belediye olarak en büyük desteği vermeye çalıştığımız kesimlerden biri de esnafımız. En güzel dayanışma çalışmalarından birini de İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile hayata geçirdik. Zor durumda, sıkıntıda olan berber esnafımıza erzak paketi hazırlanması ve ulaştırılması konusunda ortak bir çalışma yaptık. Odanın tespit ettiği esnaf kardeşlerimizin evlerine teslim etmek üzere paketlerimizi göndermeye başladık. İhtiyaç olduğu sürece bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemizin en büyük avantajı, dayanışma ruhu. Bu felaketin üstesinden gelirken bizim avantajımız dayanışma ruhumuzdur. Bundan sonra da esnafımızla birlikte dayanışmayı sağlayacağız."

Esnafın umudu güçlendi

İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin de esnafa desteğinden ötürü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür ederek, "Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur'un bize duyarlılık göstermesi, bu çalışmaya ortak olması bize güç kattı. Bize sahip çıkacak böyle belediye ve belediye başkanlarımız olduğu sürece geleceğimizden endişe etmeyiz. Berberlerimizin hem umudu hem Ramazan sofrası güçlendi" dedi.

Desteğe devam

Konak Belediyesi'nin esnafa verdiği destek ilerleyen günlerde de devam edecek. Ramazan dolayısıyla taksi duraklarına iftar saatinde tavuk pilav ikramı yapılacak. Berber esnafıyla beraber kahveci esnafına da erzak kolisi desteği verilecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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