Konak Belediyesi engelli çiftin yüzünü güldürdü

08.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:06

Eski ve yıpranmış eşyalarla, bakımsız bir ortamda yaşamaya çalışan çift için belediyenin müdürlükleri adeta seferber oldu. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan Konak Belediyesi zor şartlar altında yaşamaya çalışan Veli, İnci Oruç çiftin tek göz odalarını daha yaşanır hale getirerek yüzlerini güldürdü.

YAŞANABİLİR BİR ODALARI OLDU

İkiçeşmelik'te Güneş Mahallesi'nde aslen dükkan olantek göz odada yıllardır yaşamlarını idame ettiren Oruç çiftinin artık yüzü gülüyor. Eski ve kullanılamaz eşyaları nedeniyle neredeyse çöp ev haline gelen odaları ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tepeden tırnağa temizledi. Oda, eski eşyalardan arındırılarak dezenfekte edildi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri odanın boya ve badanasını yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 'Bizim Ev' ekipleri de bağışlanan, eşyalarla evi yaşanır hale getirdi.Yatak, koltuk, perde, battaniye, nevresim takımı, halı gibi ihtiyaçlarını 'Bizim Ev' projesi aracılığı ile karşılayan Konak Belediyesi ekipleri el birliği ile tek göz odayı yeniden yaşanabilir hale getirerek Oruç çiftine teslim etti.

SICAK YEMEK DE ALACAKLAR

13 yıllık evli Oruç çiftinin çocukları yok. Çift, engelli maaşları ile geçimlerini sağlıyor. Zihinsel engeli olan İnci Oruç (60) ve omurgasında engeli olan Veli Oruç (62) belediyenin Aş Evi hizmetinden de yararlanacak. Çifte, her gün üç çeşit sıcak yemek verilecek. Öte yandan Oruç çift, giysi ihtiyacını da belediyenin Bizim Mağaza hizmetinden karşılayacak. Temizlenmiş, yeniden düzenlenmiş evlerini gören ve yüzleri gülen Oruç çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, Konak Belediyesi'ne teşekkür etti.

HER AN YANINIZDAYIZ

Günde 600 ton çöp toplayan Konak Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine tespit edilen 'çöp evleri' temizliyor. 2018 ve 2019 yıllarında Konak Belediyesi ilçe genelinde toplam 130 çöp ev temizlendi. Evlerdentonlarca çöp çıkarıldı. Rutin işlerin dışında imkanlar dahilinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşının da her an yanında olmayı ilke haline getiren Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile 2019 yılında Aş Evi hizmetiyle 295 hanede 492 kişiye her gün üç çeşit sıcak yemek götürdü.Bizim Ev ile 333 kişiye ev eşyası, Bizim Mağaza hizmetiyle de 7 bin 446 kişiye giysi yardımında bulundu.

Kaynak: Bültenler