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Konak Belediyesi, Abdül Batur, 23 Nisan, Konak, Güncel

Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclisinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek grupları bir dakika boyunca ayakta alkışlandı.

21.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:19
Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclisinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek grupları bir dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü oturumu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Sosyal mesafe gözetilerek oluşturulan oturma düzeninin yanı sıra, meclis üyeleri maske, eldiven ve siperlik gibi kişisel koruyucu malzeme kullanmayı ihmal etmedi. Alınması gereken önemli kararlar sebebiyle gündeme gelen önergelerin oylandığı meclis, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur önderliğinde olağanüstü toplandı.

Salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkış

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis oturumunun başında yaptığı konuşmada, belediyenin salgının başlangıcından bugüne yaptığı çalışmaları aktardı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Batur, tedavileri süren hastalara da acil şifalar diledi. Devletin her kademesinin ve yerel yönetimlerin bu süreçte üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ve herkesin çalıştığını vurgulayan Batur, özellikle sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını ifade etti. Batur, meclis üyelerini, salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkışa davet ederek, "Bu süreçte vatandaşın aldığı tedbirin yanı sıra sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmaları çok önemli. Doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Sağlık çalışanlarımızı biz, üç gün saat 9.00'da balkonda alkışlamıştık. Şimdi başta sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika alkışlamamızı rica ediyorum" dedi. Başkan Batur'un daveti üzerine meclis üyeleri sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika boyunca ayakta alkışladı.

"Bu süreç dayanışma, özveri içinde geçecek bir süreç"

Başkan Batur, tüm yatırımları durdurduklarını ve önceliklerinin korona virüs salgını ile mücadele olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yatırımlarla ilgili çalışmalarımızı durdurduk. Şu anda yapılacak en önemli çalışma korona virüs ile mücadele. Bu durum tüm belediyelerde böyle. Bütün dikkatimizi bu hastalıkla mücadele noktasındaki çalışmalara verdik. Bu süreç dayanışma, özveri içinde geçecek bir süreç."

Başkan Batur'dan 23 Nisan ve Ramazan mesajı

Korona virüs salgını sebebiyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Başkan Batur, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı için çok güzel çalışmalarımız vardı. Maalesef korona virüs sebebiyle erteledik ama unutmuş değiliz. Bugünler aşıldığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal değerlerimize sahip çıkarak Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı kutlayacağız" dedi. Ramazan ayının da 23 Nisan akşamı başlayacağını hatırlatan Batur, Ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kısıtlama sırasında kurulamayacak pazarların yeni günleri belli oldu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu hafta 23-26 Nisan'da dört gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açılamayacak pazarların yeni günlerini de açıkladı. Perşembe ve cuma günleri kurulan pazarların günleri çarşamba ve pazartesi günlerine alındı. Buna göre Hatay, Ferahlı, Gültepe, Toros, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar pazarları 22 Nisan Çarşamba günü kurulacak. 27 Nisan Pazartesi günü ise Hatay, Eşrefpaşa, Yenişehir, Millet, Levent ve Alsancak pazarları kurulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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