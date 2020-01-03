Konak Belediye Meclisi "Gökdelen Projesini" Kent Estetik Komisyonu'na gönderdi

03.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:18

Konak Belediye Meclisi bir firma tarafından Pasaport mevkisine yapılması planlanan gökdelen projesi, Kent Estetik Komisyonu'nda değerlendirilecek.

Konak Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, belediye başkanı Abdül Batur başkanlığında yapıldı.

Gültepe Mahallesi'ndeki Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın tahsisine ilişkin başvurularının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatan Batur, desteklerinden dolayı Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Ak Partili meclis üyelerine teşekkür etti.

Pasaport mevkisine planlanan gökdelen projesine karşı olduğunu vurgulayan Batur, şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana projeye açılan davalar var. Yatırımcıya karşı değiliz ancak dava süreci devam ediyor. Süreç neticelenmeden verilen bir ruhsat var. Kentin kurallarına, imar planlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılması gerekir. İlgili firmaya çalışmalara başlamaması gerektiğini söyledik. Göreve geldikten sonra Kent Estetiği Komisyonu'nu kurduk. Bu komisyonumuz ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alacak. Komisyondan ne karar çıkarsa onu uygulayacağız."

AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız da Kent Estetiği Komisyonu'nun meclis üyelerinden oluşmadığını, gökdelen ruhsatının Konak Belediyesi tarafından verildiğini, komisyonun ruhsatı verilen bir yapı ile ilgili karar verme yetkinliğinin bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA