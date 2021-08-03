Konak Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısına yangın gündemi ile başladı

Başta Başkan Batur olmak üzere tüm gruplar geçmiş olsun dileklerini ve yangınların bir an önce bitmesi temennilerini iletti.

Günlerdir alevlerle mücadele eden bölgelere yönelik belediyenin yürüttüğü destek çalışmalarını aktaran Başkan Batur, yangın bölgesiyle iletişim halinde olduklarını; gelen talep doğrultusunda yapılacak çalışmalara ve yardıma hazır olduklarını vurguladı. Başkan Batur, Gültepe bölgesi parselasyon planları yapım ihalesi için tarih verirken Beştepeler bölgesi imar planlarının da önümüzdeki haftalarda askıya çıkacağını müjdeledi.

Konak Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Meclis toplantısı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yaptığı açış konuşması ile başladı. Günlerdir alevlerin esir aldığı bölgelerdeki yangınlarla ilgili üzüntüsünü dile getiren ve Konak Belediyesi'nin Muğla bölgesindeki destek çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Batur, "Konak Belediyesi olarak bölgeden bize gelen talepleri de değerlendirerek çalışmaları yürütüyoruz. İki tane arazözümüz orada. O bölgenin ihtiyacı olan yardım kampanyası ile ilgili de talepleri aldık, oradan gelecek habere göre alana ileteceğiz. Bu felaketlerin bitmesi en büyük dileğimiz. Bölgede çalışan orman görevlilerimize, itfaiyemize,alanda çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Meclisteki tüm grupların sözcüleri de tek tek söz alarak yangın felaketi ile ilgili dilek ve temennilerini iletti.

"Ciğerlerimiz yanıyor"

Batur, yangında şehit olan Bergamalı Erdal Tovka'yı da andığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Ormanlarımız maalesef yanıyor. Hava şartlarının küresel iklim nedeniyle değişmesi, sıcaklıkların artması, yerkürenin ısınması ve kuruyan hava nedeniyle maalesef o bölgelerde önü alınamayacak bir yangın var. Hala 7 bölgede yangının devam ettiğini biliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Ciğerlerimiz yanıyor. Gelecek kuşaklara yeşili bırakamıyoruz. Güzel bir dünya bırakamıyoruz, bunun sıkıntısını duyuyoruz. Bu arada yangında şehitlerimiz de oldu. İzmir'den de bir şehidimiz oldu. Bergamalı Erdal Tovka kardeşimiz... Dün toprağa verildi şehidimiz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Konak Belediyesi olarak bölgeden bize gelen talepleri de değerlendirerek çalışmaları yürütüyoruz. Tabi bizim yaptığımız, denizde bir damla ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki tane arazözümüz orada, talep olursa Milas'a da göndereceğiz. O bölgenin ihtiyacı olan yardım kampanyası ile ilgili de talepleri aldık, oradan gelecek habere göre alana ileteceğiz. Ülkemizin her köşesinden yardım geliyor şu anda. Halkımızın duyarlılığı belli oluyor felaketlerde. Bu felaketlerin bitmesi en büyük dileğimiz. Bölgede çalışan orman görevlilerimize, itfaiyemize,alanda çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Gültepe için tarih verdi

Konuşmasına Gültepe bölgesi parselasyon planlarının ihaleye çıkarılacağı haberi ile devam eden Başkan Batur, ihale tarihi olarak 9 Ağustos'u işaret etti. Sürecin tüm şeffaflığı ile devam ettiğinin altını çizen Batur, "Gültepe planları ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Gültepe parselasyon planı yapım işini 9 Ağustos'ta ihale ediyoruz. Bununla ilgili teknik altyapıyı ve verileri hazırladık. 'Benim yerim yolda, yeşil alanda kalıyor' denilen yerlerin, parselasyon planıyla hisseleri oranında imar planlarına aktarılması çalışmasını yapıyoruz. Yılbaşına kadar bu çalışmayı yapacağız ve tekrar askıya çıkacak. Teknik olarak yapılması gereken bir iş. Daha önce de parselasyon planlarının yapılacağını söylemiştik. Kademe kademe, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Beştepeler planları askıya çıkıyor

Beştepeler bölgesi imar planlarının da çok yakında askıya çıkacağını müjdeleyen Başkan Batur, askıya çıkmadan önce bölgede yaşayan vatandaşların sms ile bilgilendirileceğini belirtti ve "Önümüzdeki haftalarda da Beştepeler bölgesi imar planlarını askıya çıkaracağız. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz, mahallede askıya çıkaracağız. Ayrıca internet sayfamızdan da bilgi alabilecekler. Bu alandaki tüm vatandaşlara sms yollayacağız. Planın askıya çıktığı, incelemeleri gerektiği konusunda hassasiyetimizi açık ve şeffaf şekilde belirteceğiz" diye konuştu.

Ege'den ödül alan tek belediye Konak

Toplantıda meclis divanı masasında duran ödülü de açıklayan Başkan Batur, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışmasında 223 belediye arasında Ege Bölgesi'nden ödül alan tek belediyenin Konak olduğunu aktardı. Ödüllü proje Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yedi ay içerisinde hayata geçeceğini ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

"Masamızın üzerinde duran ödül geçtiğimiz hafta Konak Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen bir fikir ve proje yarışmasında verilen ödül. Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması TBB tarafından açılmıştı. Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projemiz 223 proje içinde ilk ona girdi ve Ege Bölgesi'nde ödül alan tek belediye olduk. Bu ödülün karşılığı 500 bin TL'lik hibedir. Projemiz kapsamında, Konak'ta yaşayan sahipsiz ve fiziksel engelli kedilerin bakım ve tedavilerinin yapılması için Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere 580 metrekarelik alanda yedi ayda üç blokluk projemizi tamamlayacağız. Bu ödülün alınmasında emeği geçen Ar-ge Müdürlüğümüze, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze, Fen İşleri Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve bizi ödüle layık gören TBB'ye teşekkür ediyorum."

Konak'a yeni kardeş: Seyhan Belediyesi

Açış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Konak Belediyesi'nin üye olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin yapacağı ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm toplantı ve çalışmalarında görevlendirilmek üzere bir yıllığına Meclis Üyeleri Barış Özgen ve Sibel Hür seçildi. Öte yandan Konak Belediyesi Meclis kararı ile yeni bir kardeş daha kazandı.Adana Seyhan Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasına yönelik komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: Bültenler