Konak Belediye Başkanı Batur'dan "gökdelen" açıklaması

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir firma tarafından Pasaport mevkisine planlanan gökdelen projesine verilen ruhsatı iptal edeceklerini söyledi.

Kentteki medya temsilcileriyle bir restoranda bir araya gelen Batur, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konak Belediyesinde 8 ayı geride bıraktığını hatırlatan Batur, yeni bir heyecanla işine koyulduğunu ve ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atmaya başladıklarını dile getirdi.

Gültepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını ifade eden Batur, bölgeye 8-10 katlı binalar yapacaklarını vurguladı.

Yeni bir belediye binası yapmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Batur, "Bununla ilgili bir anket yaptık ve halkımız belediye binasının Basmane'de kalmasını istiyor. Hem yeni bina bize büyük yatırım maliyeti getirecekti." diye konuştu.

Bir firma tarafından Pasaport bölgesine yapılması planlanan gökdelen projesinin sorulması üzerine Batur, şunları kaydetti:

"Konak'a bu kadar yüksek katlı bir binanın yapılmasına karşıyız. Aslında bununla ilgili düşüncem yeni değil. Seçim sürecinde de bu projenin doğru olmadığını paylaşmıştım. Bilindiği üzere bu tür yüksek katlı binaların liman arkası ve Bayraklı bölgesine yapılmasına ilişkin bir karar alınmıştı. Gökdelen projesine verilen ruhtası iptal edeceğiz. Daha sonra 5 kişiden oluşacak estetik kurul oluşturacağız. Bu kurulda şehir plancıları ve mimarlar odası temsilcileri, tarihçiler olacak. Kurulun kararları bizim için geçerli olacak."

Kaynak: AA