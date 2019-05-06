Konak'a "Hasan Tahsin" İsmi Önerisi

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'in işgali sırasında düşmana ilk kurşunu atan şehit Hasan Tahsin'in isminin, Konak ilçesine verilmesi önerisinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, emperyalizme karşı mücadelenin mihenk taşı olan ve milli direnişi ateşleyen Hasan Tahsin'in adını ölümsüzleştirmek gerektiğini belirtti.

İlk kurşunu attıktan sonra Konak'ta şehit edilen Hasan Tahsin'in isminin, bu ilçeye verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nda düşmana karşı büyük direniş gösteren Maraş'a 'Kahraman', Antep'e 'Gazi' unvanları verildi. Gaziantep'in 'Şahinbey ve Şehitkamil' ilçelerine verilen isimler de Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdır. Şahin Bey ve Şehit Kamil'in isimleri nasıl Gaziantep'e yakıştıysa Hasan Tahsin ismi de Konak ilçesine çok yakışacaktır. Bu gerçekleşirse şehitlerimize karşı vefa borcumuzu da ödemiş olacağız. Böylece işgalin 100'üncü yılında, işgale karşı isyanımızın meşalesi Hasan Tahsin tepkisiyle 100 yıllık bir cevap vermiş olacağımıza inanıyorum."

Şahin, bütün kurumların, siyasi partilerin, kanaat önderlerinin ve vatan sevdalılarının bu konuda kendilerine destek vereceğine inandığını vurguladı.

Kaynak: AA