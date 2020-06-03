Konak 'a bir kardeş daha
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Konak 'a bir kardeş daha

Konak Belediyesi ve Honaz Belediyesi arasında imzalanan protokol ile iki ilçe kardeş oldu.

Konak 'a bir kardeş daha
03.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:21

Konak Belediyesi ve Honaz Belediyesi arasında imzalanan protokol ile iki ilçe kardeş oldu.

Konak Belediyesinin kardeş sayısı Denizli'nin Honaz ilçesiyle 26'ya yükseldi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında konuk ederek "kardeş şehir" protokolüne imza attı. Yüksel Kepenek'in Honaz Belediye Başkanı seçilişinin birinci yıldönümünde gerçekleşen buluşmada iki belediye arasında düzenlenen protokol ile Konak ve Honaz "kardeş şehir" oldu. Kepenek'in birinci yılını da kutlayan Başkan Batur, "Kardeş şehirler olarak çalışmalarımızı dayanışma içerisinde yürüteceğiz" dedi.

Destek ve dayanışma sürecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, atılan imzaların ardından yaptığı konuşmada, kardeş şehir olarak dayanışma ve destekleriyle Honaz'ın yanında olacaklarını dile getirdi. Yüksel Kepenek'in birinci yıldönümünü kutlayan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Konak Belediyesi ve Honaz Belediyesi olarak kardeş şehir statüsünde bir protokol yaptık. Kardeş şehirler olarak çalışmalarımızı dayanışma içerisinde yürüteceğiz. Bundan sonra idari konularda, projelerde elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Yüksel Kepenek, bir yıl önce bugün, büyük oy farkı ile Honaz Belediye Başkanı seçildi. Yapacağı çalışmalarla Honaz'ı layık olduğu yerlere getireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz."

Birinci yılı kardeşlikle kutladılar

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de birinci yıllarında anlamlı bir protokole imza atarak Konak ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kepenek, "Birinci yılımızda, Konak'ta kardeş şehir anlaşmasını imzalamaktan onur duyuyorum. Biz geçen yıl bu tarihte, yenilenen bir seçim yaptık. 70 yılın ardından CHP'li bir belediye olarak büyük bir başarı kazandık. Abdül Batur bizlere, seçim sürecinde de seçim sonrasında da çok destek verdi. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağız. Her şey çok güzel oldu ve güzel olmaya devam edecek" dedi.

Şehrin simgeleri hediyelerde yer aldı

Atılan imzaların ardından Konak ve Honaz resmi olarak kardeş şehir oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, günün anısına İzmir'in kuruluş efsanesinde yer alan Büyük İskender'in rüyasını betimleyen sikke ile İzmir'in simgesi Saat Kulesi şeklinde şişesi olan kolonya armağan etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de Honaz'ın meşhur kirazını hediye etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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