Konak'a 16 yeni okul müjdesi

Programına ilk olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek başlayan Kaya, esnaf camiasının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Buradaki programının ardından Güzelyalı'ya geçen Kaya, Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Güzelyalı'nın ardından Çankaya ve Göztepe mahallelerinin muhtarlıklarını da ziyaret eden Kaya, Göztepe'de esnaflarla buluştu.

MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU MÜJDESİ

AK Partili Kaya, Göztepe ve Güzelyalı Mahalleleri ziyaretlerinde, vatandaşların depreme dayanıksız olmasından dolayı boşaltılan İzmir'in simge okullarından Misak-ı Milli Ortaokulu'nun yerine yapılacak yeni binanın hızlandırılması talepleri üzerine yetkililerle görüştü. Arsa ile ilgili oluşan problemin giderilmesini sağlayan Kaya, yatırım programında yer alan 24 derslikli Misak-ı Milli Ortaokulu inşaatının kısa sürede başlayarak hızlıca tamamlanacağını müjdeledi. Kaya, "Arsa ile ilgili oluşmuş olan bir pürüz vardı, onun çözümü için bir formül bulundu. Konak Belediye Başkanı Sayın Abdül Batur'u da aradım, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bir araya gelecekler. Belediyenin inşaat ruhsatını vermesiyle birlikte kısa zamanda ihale yapılacak, ardından yer teslimi yapılarak inşaat başlayacak. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişecek" dedi.

KONAK'A 16 YENİ OKUL

Konak'taki eğitim yatırımlarından da söz eden Kaya, son bir yılda yapımı tamamlanan, inşaatı devam eden, ihalesi yapılan ve yatırım programına alınan 16 okul olduğunu belirtti. Bunun dışında Hasan Sağlam Öğretmenevi'nin de yatırım programına alındığını belirten Kaya, "İzmir'imizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin daha güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir olma özelliği bulunan binalarda eğitim görmesini amaçlıyoruz. Yeni okul binalarımız, depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun şekilde tasarlanıyor. Konak'a 16 yeni okul kazandırıyoruz. En büyük sorun arsa üretiminde yaşanıyor. Yerel yönetimlerin plansızlığı burada da karşımıza çıkıyor. Yeni okul yapacak arsa bulamıyoruz. Eski okulların yıkılarak yerinde yeniden inşa edilmesiyle derslik sayını artırıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ SOYER İZMİR'İN KOKUSUNU ÇIKARDI

Kaya, Göztepe ve Güzelyalı'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yerel yönetimlerden şikayetlerini dinledi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Göztepe'nin ortasına foseptik çukuru kazdığını hatırlatan Kaya, "Yıl 2021, İzmir'in göbeği Göztepe ve Güzelyalı'da alt yapı ve kanalizasyon yok. CHP'li Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çağda vidanjör ve foseptik çukuru gibi ilkel yöntemlerle atık yönetimi yapmaya çalışıyor. Körfez'den gelen koku en çok Göztepe ve Güzelyalı'yı etkiliyor. Buna bir de alt yapısı olmayan sokaklardan yükselen koku ekleniyor. Resmen İzmir'in kokusunu çıkardılar. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Hemşehrilerimiz balkonlarında oturamaz, pencerelerini açamaz hale geldiler. Bu kadar vizyonsuzluk, bu kadar beceriksizlik olmaz" dedi.

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