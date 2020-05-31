Konaç, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutuyor"
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Konaç, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutuyor"

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, Mavi Marmara olayında İsrail'in kirli mazisinde asla temizlenmeyecek kara bir leke daha eklediğini ifade ederek, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutmaktadır" dedi.

Konaç,
31.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:59

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, Mavi Marmara olayında İsrail'in kirli mazisinde asla temizlenmeyecek kara bir leke daha eklediğini ifade ederek, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutmaktadır" dedi.

Mavi Marmara olayının yıl dönümünde bir açıklama yapan Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, "27 Mayıs 2010 tarihininde, yıllardır abluka altında yaşamak zorunda bırakılan Gazze'ye 6000 tonluk insani yardım ulaştırmak maksadıyla, 32 farklı ülkeden, 750 gönüllü, dev bir filo ile Antalya'dan yola çıktı. "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" sloganı ile ilerleyen Mavi Marmara Özgürlük Filosu, 31 Mayıs gecesi uluslararası sularda işgalci İsrail Devleti'nin askerleri tarafından saldırıya uğramış, sabaha kadar devam eden saldırı sonrasında, 10 vatandaşımız Şehit olmuş ve onlarcası da yaralanmıştır" dedi.

Konaç, "Kuruluş düsturu, "Hukuksuzluk" olan İşgalci İsrail Devleti'nin mazisi katliamlarla doludur. Filistin Devleti ve halkına karşı uluslararası hukuka, evrensel insan hakları ilkelerine ve vicdana aykırı pek çok hadiseye imza atmış olan işgalci devlet, bu kez, dünyanın farklı ülkelerinden, sadece insani maksatla hareket eden silahsız sivilleri öldürerek, kirli mazisine asla temizlenmeyecek bir kara leke daha eklemiştir" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"İşgalci İsrail, bilhassa son yıllarda hamilerinden aldığı kuvvetle Filistin genelindeki kirli siyasetine ve Gazze'deki abluka ve ambargoya devam etmektedir. Lakin yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındayız. Mavi Marmara Gemisi Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze özgür olana kadar seferine devam edecektir.

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak 10. yılında menfur saldırıyı kınıyor, Kayseri şehidimiz Furkan Doğan başta olmak üzere Mavi Marmara şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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