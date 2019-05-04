Komutanlardan Yaralı Askerlere Ziyaret

İKİNCİ Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki komutanlar Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Binbaşı Sıtkı Doğruer ile Tel Rıfat Bölgesi'nde yaralanan askerleri tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Öğleden sonra PKK/PYD'li teröristler ile girilen çatışmalarda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Binbaşı Sıtkı Doğuer ve Tel Rıfat Bölgesi'nde yapılan saldırılarda yaralanan 2 askeri ziyaret eden Korgeneral Sinan Yayla ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görev yapan komutanlar 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Komutanlar doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

- Kilis

Kaynak: DHA