Komutanlardan Vali Kaldırım'a ziyaret
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Komutanlardan Vali Kaldırım'a ziyaret

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekilliği görevinden görev yeri değişikliği dolayısıyla ayrılan Piyade Komando Albay Mustafa Köse ile yerine atanan Tankçı Albay Cavit Nartop'u kabul etti.

Komutanlardan Vali Kaldırım'a ziyaret
26.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:56

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekilliği görevinden görev yeri değişikliği dolayısıyla ayrılan Piyade Komando Albay Mustafa Köse ile yerine atanan Tankçı Albay Cavit Nartop'u kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabullerinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür eden Albay Köse, Sakarya'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtirken, yerine atanan Albay Nartop da Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Sakarya'ya atandığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki komutana yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Kaldırım, ayrıca komutanların şahsında tüm Mehmetçiklerimize de asli görevlerinde üstün başarılar diledi.

Kaynak: AA

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