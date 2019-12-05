Komutanlardan Kıbrıs gazisine vefa

05.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:07

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, tedavi gören Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Çağlayanı evinde ziyaret etti.



Tedavisinin ardından Tepeköy Mahallesi'nde bulunan evinde istirahat eden Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Çağlayan'ı evinde ziyaret eden 19 Mayıs İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, "Kıbrıs Gazimiz Halil İbrahim Çağlayan amcamız bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi görüyordu. Çok şükür sağlık durumu iyi. Rabb'im kendisine hayırlı uzun ömürler versin. İnşallah sağlığına kavuşur ve kendisini aramızda görürüz" dedi.



"Allah, askerimize polisimize güç kuvvet versin"



Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kıbrıs Gazisi Çağlayan ise, "Ziyaretiniz beni onurlandırdı, yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Allah askerimize polisimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.



Teğmen Serkan Kalınbacak'a Jandarma Kıdemli Başçavuş Nihat Şıkoğlu da eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA