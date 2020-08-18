Komutanlardan Başkan Oktay'a ziyaret Uzun yıllar Marmaris'te görev yapan Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç'ün tayini Yalova Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'na tayin oldu.

Uzun yıllar Marmaris'te görev yapan Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç'ün tayini Yalova Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'na tayin oldu. Yerine ise Dz. Kur. Albay İbrahim Kurtuluş Sevinç atandı. Halef-selef komutanlar Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Her iki komutanı kapıda karşılayan Belediye Başkanı Oktay, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yeni görevlerinizde başarılar diliyor; hizmetleri için Marmaris halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. Tuğamiral Semih Ozangüç, ülkeye hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek "Bizim için vatanın her karış toprağında görev yapmak büyük bir gururdur. Marmaris'te görev yapmak da bizim için çok kıymetliydi. Şimdi aynı gururu Yalova'da yaşayacağım" diye konuştu. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na atanan Dz. Kur. Albay İbrahim Kurtuluş Sevinç de vatan için en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA