Komutanlar "Beyaz Fırtına" Tatbikatında - Tcg Gaziantep Fırkateyni

SARP ÖZER- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz 365 gün aynı şiddet ve tempoda devam ediyor. Belli bir noktaya gelindi. Çalışmamız, gayretimiz bunu bir şekilde sonlandırmak ve en son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek" dedi.

Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetledi.

Denetlemeleri kapsamında Antalya'ya giden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan helikopterlerle tatbikatın sancak gemisi TCG Gaziantep'e gitti. Komutanları taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler Doğu Akdeniz'de seyir halindeki fırkateyne indi.

Orgeneral Akar'ın gelişinin ardından Genelkurmay Başkanlığı forsu gemiye toka edildi. Akar ve beraberindeki komutanları geminin güvertesinde Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu karşıladı. Denizci üniforması giyen Orgeneral Akar'a TCG Gaziantep fırkateyninin şapkası takdim edildi.

Beyaz Fırtına Tatbikatı'na ilişkin brifing alan Orgeneral Akar, TCG Giresun ve TCG Meltem gemileri arasında malzeme alışverişini gösteren posta çantası alma-verme eğitimini TCG Gaziantep fırkateyninden takip etti.

Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra geminin savaş harekat merkezine geçti. Orgeneral Akar, buradan telekonferans yöntemiyle tatbikat unsurlarıyla görüştü, eğitim faaliyetlerine ilişkin talimatlarını iletti. Tatbikatları önemli fırsatlar olarak nitelendiren ve bunların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orgeneral Akar, "Farklı zamanlarda değişik krizlerle karşılaştığımızda görevlerimizi tam olarak yapabilmemiz için bu günleri çok iyi kullanmamız lazım" diye konuştu.

"15 Temmuz hain darbe girişimi ..."

Orgeneral Akar, savaş harekat merkezindeki denetlemelerinin ardından gemi personeliyle bir araya geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda söz konusu ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, bu ihanetten sonra, birtakım sıkıntılar yaşandı ama biz güçlendik. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurları bundan önceki dönemden çok daha fazla görevleri çok daha büyük bir başarıyla, istekle, heyecanla yerine getirdi" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli görevini "caydırıcılık" olarak nitelendiren Orgeneral Akar, "Ateş gücümüzle, manevra kabiliyetimizle, muhabere imkan ve kabiliyetlerimizle Türk Silahlı Kuvvetleri etkin ve caydırıcı bir güç olarak görev yapıyor" ifadesini kullandı.

Terörle mücadele

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde de terör örgütlerine yönelik mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Orgeneral Akar, şunları söyledi:

"İdlib'de, Afrin'de, El Bab'da, Fırat'ın doğusunda çok değişik ilgi ve etki sahalarımızda faaliyetlerimiz sürüyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'den başlayıp Ege'de, Karadeniz'de bir sürü faaliyet, soru ve sorun var. Bunların hepsinin takibi gerekiyor. Bunlar için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizi korumak ve kollamak, birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamak için milletimizin emrinde daima görevini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevi bundan önce olduğu gibi alnının akıyla yerine getirecektir. Teröristle mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapacağız. Gece gündüz, yaz kış demeden mücadeleyi sürdürüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele ilkbahar-yaz, sonbahar-kış olarak ayrılıyordu. Bunu kaldırdık, terörle mücadelemiz 365 gün aynı şiddet ve tempoda devam ediyor. Belli bir noktaya gelindi. Çalışmamız, gayretimiz bunu bir şekilde sonlandırmak ve en son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek."

"Özgür Suriye Ordusu da çok büyük kahramanlıklar yaptı"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Orgeneral Akar, "Afrin'de teröristlerden temizlenen bölgede çok ciddi sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın var. Arkadaşlarımız bunların temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin görevlerini büyük bir koordinasyon içinde başarıyla yaptığını belirterek, "Ayrıca Özgür Suriye Ordusu da orada çok büyük kahramanlıklar yaptı, çok büyük başarılar sağladı" diye konuştu. Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ederken gerçekten yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımızın yaptığı gibi barış, istikrar, güvenlik, adalet için çalışmalarımızı sürdürdük. Şu anda da orada diğer hiçbir ülkenin yapmadığı hassasiyette yapılan planlamalar ve uygulamalar sonucunda herhangi bir masum insana zarar vermeden bu faaliyet tamamlandı. Buna rağmen süreçte çok ciddi anti propaganda yapıldı. Bunun ne olup olmadığını anlamak için, çok basit, daha önce yapılan operasyonlardaki Musul'a, Halep'e, Rakka'ya, Doğu Guta'ya bakın, bir de harekattan sonra Afrin'e bakın. Orada gerçekten tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde, son derece dürüst, temiz şekilde planlamada ve icrada bulunduk. Bundan dolayı tüm arkadaşlarımızı kutlamamız lazım."

"Hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım"

Son dönemde Ege Denizi'nde gelişmelere de değinen Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Samimiyetle söylüyoruz, biz iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Ancak şuna da her zaman inanıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yola çıkmış insanlar olarak diyoruz ki, Biz Afrin'deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu'da, Güneydoğu'daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım. Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, insan haklarına saygıdır, uluslararası hukuka uymaktır. Bu konuda tezlerimizi uygun yerlerde, zamanlarda dile getiriyoruz. Diyalog ve iş birliği çalışmazsa tereddütsüz şekilde yetkilerimizi kullanacağımızı her zaman ifade ettik. Karadeniz'deki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Oradaki dostluğun, iş birliğinin, barış ortamının, güvenliğin, istikrarın sürmesi için bunu oradaki sahildaş ülkelerle konuşuyoruz. Onlarla iş birliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu konuda değişik zamanlarda toplantılar yapılıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama her zaman olduğu gibi bizim hedefimiz göreve hazır, her türlü modern araç gereci kullanacak yeteneğe sahip eğitimli personeliyle, vurucu gücüyle bir Deniz Kuvvetleri bizim hedefimiz, hep birlikte buna çalışıyoruz. Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için de bu geçerli. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İftarı gemide yaptı

Konuşmasının ardından Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla TCG Gaziantep fırkateyninin erbaş-er salonuna geçti. Orgeneral Akar, burada askerlerle bir süre sohbet etti. Gemiden yapılan "TCG Gaziantep için iftar vakti" anonsunun ardından yemek duası yapıldı.

"Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun" ifadelerinin ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Orgeneral Akar, askerlerle iftar yaptı.

Orgeneral Akar, iftar sonrasında askerlere sigara içip içmediklerini sordu. Bazı subay ve astsubayların sigara içtiklerini belirtmesi üzerine Akar, onlardan sigarayı bırakmalarını istedi.