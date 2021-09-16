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Komutanlar, ahırı yanan güvenlik korucusuyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Komutanlar, ahırı yanan güvenlik korucusuyla bir araya geldi

Bingöl'de jandarma ekipleri, önceki gün ahırı yanan güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bingöl'de jandarma ekipleri, önceki gün ahırı yanan güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Merkeze bağlı Ilıcalar beldesi Elmalı köyünde önceki akşam çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan ahırın bir güvenlik korucusuna ait olduğu öğrenilirken, İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlar, güvenlik korucusunu ziyaret etti. Güvenlik korucusunu ziyaret eden Bingöl İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Temel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Çağatay Arpaçay, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Yavuzkan Duman ve Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Fırat giderek, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komutanlar daha sonra 6 Ekim 1993 tarihinde şehit olan Hasan Kına ve Mustafa Kına'nın babası emekli güvenlik korucusu Mehmet Kına'yı ziyaret etti. - BİNGÖL

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