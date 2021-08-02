Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi

Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, Fikret Zeybek, 38 yıl aradan sonra askerdeki komutanını ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Fikret Zeybek, 38 yıl aradan sonra askerdeki komutanını ziyaret etti. 38 yıl sonra askerini karşısında gören emekli albay Osman Koyuncu, büyük mutluluk yaşarken, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ayvalık'ta emlak danışmanlığı yapan 59 yaşındaki Fikret Zeybek, 1982-83 yıllarında Erzurum Aşkale'de komutanı olan emekli albay Osman Koyuncu'nun Edremit'in Güre Mahallesindeki yazlığında olduğunu duyunca ziyaret etme kararı aldı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. 38 yıl önceki askerini karşısında gören Osman Koyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Ziyaretten duyduğumu mutluluğu dile getiren Koyuncu, Fikret Zeybek'e teşekkür etti. Komutanının 38 yıl aradan sonra ilk kez gördüğünü anlatan 3 çocuk babası Zeybek, "Komutanımın Edremit'in Güre Mahallesindeki yazlığında olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim. Kendisini ziyaret ettim. Hep askerlik anılarını anlattık. Bana ikramlarda bulundu. Komutanım da ben de çok mutlu oldum. Bundan sonra fırsat buldukça ziyaret edeceğim. Kendisini Burhaniye Ören'deki evime davet ettim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Çağatay Akman Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:04:44. #1.15#

title