Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, Fikret Zeybek, 38 yıl aradan sonra askerdeki komutanını ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Fikret Zeybek, 38 yıl aradan sonra askerdeki komutanını ziyaret etti. 38 yıl sonra askerini karşısında gören emekli albay Osman Koyuncu, büyük mutluluk yaşarken, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ayvalık'ta emlak danışmanlığı yapan 59 yaşındaki Fikret Zeybek, 1982-83 yıllarında Erzurum Aşkale'de komutanı olan emekli albay Osman Koyuncu'nun Edremit'in Güre Mahallesindeki yazlığında olduğunu duyunca ziyaret etme kararı aldı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. 38 yıl önceki askerini karşısında gören Osman Koyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Ziyaretten duyduğumu mutluluğu dile getiren Koyuncu, Fikret Zeybek'e teşekkür etti. Komutanının 38 yıl aradan sonra ilk kez gördüğünü anlatan 3 çocuk babası Zeybek, "Komutanımın Edremit'in Güre Mahallesindeki yazlığında olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim. Kendisini ziyaret ettim. Hep askerlik anılarını anlattık. Bana ikramlarda bulundu. Komutanım da ben de çok mutlu oldum. Bundan sonra fırsat buldukça ziyaret edeceğim. Kendisini Burhaniye Ören'deki evime davet ettim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı