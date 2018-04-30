Komutanı Derdest Eden Sanık Bylock'u İnkar Etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Oktay Esen, savunma yaptı.

Terörle mücadele operasyonlarında yaralanarak gazi olduğunu belirten Esen, meslek hayatı boyunca vatan hizmet ettiğini öne sürerek savunmasına başladı.

Sanık Esen, darbe girişimi öncesi sanıklardan Tuncay Nergis'in kendisini arayarak dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi koruma görevinin eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş'e verildiğini söylediğini aktardı.

Bu kapsamda Mendi'ye, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Akıncı Üssünde katılacağı bir toplantıya gitmesi için eşlik edileceğinin bilgisinin verildiğini belirten Esen, bu süreçte kendisine de görev verildiğini bildirdi.

Görevi düşünmeden kabul ettiğini, ardından sanık Ermiş ile Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevi'ne geçtiklerini belirten Esen, Ermiş ile Mendi'nin kısa süreli bir görüşmenin ardından makam aracına bindiklerini anlattı.

İkilinin bulunduğu makam aracını takip ederek Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade eden Esen, Mendi'nin buradaki bir binaya geçtiğini, kendisinin araçta beklemeye başladığını iddia etti.

Akıncı Üssü'nde savaş uçaklarının uçmaya başlamasından sonra internetten haberlere baktığında darbe girişimini öğrendiğini ileri süren sanık Esen, bunun üzerine kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

Eski Tuğgeneral Ermiş'in de yaşananları sonradan öğrendiğini kendisine söylediğini bildiren Esen, sabah saatlerinde kışla dışındaki polislere teslim olduklarını belirtti.

ByLock'u inkar etti

"FETÖ üyeliği" ve ByLock kullanıcısı olmakla da suçlandığını belirten Esen, söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu idda etti.

Esen, "Bu programı kullanmadım, cezaevindeyken duydum. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Hiçbir dini tarikat yada cemaate üye değilim. Allah ile kul arasında cemaat, tarikat hiçbir yapının olmamasına inanıyorum. Üzerime atılan darbeci yaftasını da kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmaya, 2 Mayıs Çarşamba günü devam edilecek.