'Komutan' yalanıyla dolandırıcılığa 8'er yıl hapis ve para cezası

BOLU (DHA) - BOLU'da, telefonla aradıkları baba ve oğlunu kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtarak, 115 bin lira dolandıran Ercan Arar ve Fikret Turan, toplam 432 bin lira adli para cezası ve 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yaşayan Ercan Arar ve Fikret Turan, geçen yıl Bolu'da oturan Ali Turan'ı cep telefonuyla arayarak, kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp, hesaplarına 62 bin 536 lira gönderilmesini istedi. Ali Turan, hesaba parayı gönderdi ardından oğlu Hüseyin Turan'ı da arayıp toplam 115 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Ali Turan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Arar ve Fikret Turan yakalandı. Gözaltına alınan Arar ve Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşmada savunma yapan Fikret Turan ile Ercan Arar ise birbirlerini suçladı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da 'kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Fikret Turan 8 yıl 4 ay hapis ve 216 bin lira, Ercan Arar da 8 yıl 4 ay ve 216 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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