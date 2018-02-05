Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür, Mehmetçiğe dua

GAZİANTEP - Suriyeli 8 yaşındaki Seyfettin İsa, YPG/PKK gibi terör örgütüne karşı mücadele eden ÖSO'da komutan olan babası, dedesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderen video hazırladı. Türkçe konuşan küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Afrin'de operasyon yürüten ÖSO birlikleri ve ÖSO ve TSK askerleri için dua etti.

Suriye'deki İç Savaş nedeniyle bazı akrabaları ile türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yaşamaya başlayan Seyfettin İsa, hazırladığı video ile Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'na katılan babası ve dedesine mesaj gönderdi. ÖSO komutanı Fehim İsa'nın da yeğeni olan Suriyeli çocuk, ÖSO komutanlarından olan babası Salman İsa arkadaşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için video hazırladı. Türkçe mesaj gönderen küçük çocuk, 3 akrabasının da Suriye'deki iç savaşta şehit edildiğini belirtti. Küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür ederek, babası, dedesi ve silah arkadaşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiğe de dua etti.

Seyfettin İsa mesajında "Babam, arkadaşları ile birlikte ÖSO saflarında, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı omuz omuza savaşıyor. Rabbim, Tüm askerlerimizi korusun ve zafer ihsan etsin, inşallah. buradan hem Cumhurbaşkanım, hem de dedem olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Çünkü önce Allah'ın, sonra da onun sayesinde okula gidiyor ve güven içerisinde yaşayabiliyorum. Allah O'ndan ve Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.