Komutan askerlere yemek dağıttı

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı personeli birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, yemek kazanının başına geçerek personeline yemek dağıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftara katılan 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, "Manevi duyguların yükseldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının arttığı Ramazan ayında askerler ile aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA