Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı
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Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı.

28.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:09
Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı

'in ilçesinde Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı.


Bozüyük ilçesinde araçlarıyla Kömürsu Yaylası'na çıkan gençler yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. 5 gencin yardımına Belediyesi ekipleri koştu. Yapılan çalışmaların ardından gençler kurtarıldı.


Kurtarma çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Gece saatlerinde Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan bir grup genci belediye ekiplerimizce kurtardık. Donma tehlikesi yaşayan gençlerimize giyecek ve yiyecek verdik. Çok şükür sağ salim kurtardık. Araçlarınız ne kadar iyi olursa olsun, lütfen dağlara çıkmayın çok tehlikeli. Her zaman biz olmayabiliriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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