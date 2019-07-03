Kömürspor'un profesyonel futbolcusu kömür ocağında çalışmaya başladı
ZONGULDAK Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak bin işçi için yapılan kurada çıkmasının ardından maden ocağında iş başı yaptı.
ZONGULDAK Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak bin işçi için yapılan kurada çıkmasının ardından maden ocağında iş başı yaptı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un alt yapısından yetişen ve geçen yıl sözleşme imzalanan Yağız Kandemiroğlu, geçen 3 Mart tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yaptı. Noter huzurunda çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Yağız Kandemiroğlu, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden işçisi olarak iş başı yaptı.
'ZOR BİR MESLEK, KÖMÜR KARASINA ALIŞKIN DEĞİLİM'
Yağız Kandemiroğlu, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeraltında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu ancak ekmek parası için maden ocağına girdiğini belirten genç stoper, "Zor bir meslek. Kömür karasına alışkın değilim. Daha önce hiç yer altına girmedim. Ama çalışmaya başladıktan sonra alışmaya başladım. Yer altında ki ağabeylerimizle de güzel dostluklar kuruyoruz. Bu mesleği hiç bırakmaya niyetim yok. Babam da maden işçisiydi. Onun mesleğini yapmak nasip oldu" dedi.
Futbolun kendisi için bir aşk olduğunu ve profesyonel anlamda oynamaya devam etmeye çalışacağını belirten Yağız Kandemiroğlu, "Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor'un futbolcusuyum. Futbolu ve madeni birlikte yürütmeyi düşünüyorum. İkisini bir arada yürütecek güçteyim. Futbol benim hayatım. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Onu da bırakmaya hiç niyetim yok. Ama maden ocağında da çalışmaya devam edeceğim. Buradan ekmek paramı kazanacağım" diye konuştu.
- Zonguldak
TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un alt yapısından yetişen ve geçen yıl sözleşme imzalanan Yağız Kandemiroğlu, geçen 3 Mart tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yaptı. Noter huzurunda çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Yağız Kandemiroğlu, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden işçisi olarak iş başı yaptı.
'ZOR BİR MESLEK, KÖMÜR KARASINA ALIŞKIN DEĞİLİM'
Yağız Kandemiroğlu, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeraltında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu ancak ekmek parası için maden ocağına girdiğini belirten genç stoper, "Zor bir meslek. Kömür karasına alışkın değilim. Daha önce hiç yer altına girmedim. Ama çalışmaya başladıktan sonra alışmaya başladım. Yer altında ki ağabeylerimizle de güzel dostluklar kuruyoruz. Bu mesleği hiç bırakmaya niyetim yok. Babam da maden işçisiydi. Onun mesleğini yapmak nasip oldu" dedi.
Futbolun kendisi için bir aşk olduğunu ve profesyonel anlamda oynamaya devam etmeye çalışacağını belirten Yağız Kandemiroğlu, "Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor'un futbolcusuyum. Futbolu ve madeni birlikte yürütmeyi düşünüyorum. İkisini bir arada yürütecek güçteyim. Futbol benim hayatım. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Onu da bırakmaya hiç niyetim yok. Ama maden ocağında da çalışmaya devam edeceğim. Buradan ekmek paramı kazanacağım" diye konuştu.
- Zonguldak
Kaynak: DHA
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