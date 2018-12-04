Kömürlükte Tecavüz ve Cinayete 12 Yıl Sonra Baskın

GEORGİNE Krüger bundan 12 yıl önce okuldan çıktı. Eve gitmek üzere otobüse bindi. Evlerinin yakındaki durakta da indi. O andan itibaren sırra kadem bastı. Küçük kızdan aradan geçen 12 yıla rağmen hiçbir haber alınamadı. Ne dirisi ne de ölüsü bulundu. Salı günü Berlin'de küçük kızın kaybolduğu Alt Moabit semtinde polisler bir evi bastı. Bir kişiyi yakaladı. Küçük kızın katil zanlısı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA BİR KIZI DAHA KÖMÜRLÜĞE GÖTÜRMÜŞ

Soruşturmayı yürüten savcı, zanlının küçük kıza kendisine ait kömürlükte cinsel saldırıda bulunduğuna ve küçük kızı burada öldürdüğüne inanıyor. 43 yaşındaki şüphelinin küçük kızın cesedini ne yaptığıyla ilişkin hiçbir bilgi yok. Edinilen bilgiye göre yakalanan kişi evli, çocuklu ve işsiz. Zanlının 2012 yılında da küçük bir kızı zorla kömürlüğüne götürüp cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıp ceza aldığı da iddialar arasında.