Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti

Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti -İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin kömürlük kısmında yangın çıktı.

Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti

-İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Tıkız Sokak'ta yabancı uyruklu insanların yaşadığı iki katlı kerpiç evde çıktı. Evin kömürlük kısmında çıkan yangını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlarda kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden Esma Ateş isimli vatandaş, "Çocukların aşağıya mendil attığını gördüm sonrasında ise kömürlük kısmında yangın çıktı. Bende evden hortumu aldığım gibi müdahale etmeye çalıştım. Evdekilerin hepsi dışarı çıkmıştı bende zaten onların seslerine çıktım. Elimden tek şey geliyordu o da yangını söndürmeye çalışmak etraftaki arkadaşlarla birlikte. İtfaiyeye zaten haber verilmişti, onlar da hemen müdahale ettiler olaya" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya