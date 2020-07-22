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Kömürlüklerin yerini özel depolar aldı

Şehir hayatı pek çok alışkanlığı dönüştürmeye devam ediyor.

Kömürlüklerin yerini özel depolar aldı
22.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:11

Şehir hayatı pek çok alışkanlığı dönüştürmeye devam ediyor. Evlerde kullanılmayan ya da dönemsel ihtiyaç duyulan eşyalar artık kömürlüklerde değil yeni nesil depolarda saklanıyor. Anahtarı yalnızca kiracıda bulunan bu depolar özellikle uzun dönemli yurt dışına çıkanlar, askere gidenler, tayin olanlar, boşanan çiftler ve öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Kişi başı ortalama 25 metreküp depo alanı kiralanıyor.

Şehir hayatının giderek yaygınlaştığı günümüzde özellikle büyük şehirlerde evlerdeki yaşam alanı küçüldü. Fazla eşya istemeyenler ise çözümü kiralık depolarda buldu. Evlerde fazla yer kaplayan kamp ve kayak malzemeleri gibi hobi eşyaları, sadece yazın kullanılan motorsiklet ve ATV gibi araçların yanı sıra antika arabalar için de depolar tercih ediliyor.

Yılda 2,2 milyon hane taşınıyor

TÜİK "İstatistiklerle Aile 2019" verilerini derleyen Depoevi'ne göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü her geçen yıl azalma eğilimi gösteriyor. Geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu. Yapılan bir araştırmaya göre her 3,6 yılda yeni eve taşınma gerçekleşirken bu da yılda 2,2 milyon hanenin taşınması anlamına geliyor. Öte yandan, gençlerin son dönemde 1+1 ve 2+1 gibi evleri tercih etmesi de evlerde kullanılmayan fazlalık eşyaların saklanmasında yer sıkıntılarına yol açıyor. Profesyonel kişisel depo kiralama yöntemleri bu ihtiyaca çözüm sunuyor.

Araba lastiklerinden, çeyize, bisikletten hatıralara her şey depolanıyor

En çok depolanan ürünler arasında ise yazlık ve kışlık kıyafetler, çocuk oyuncakları, arabaların kış lastikleri, çeyizler, bisikletler ve kitaplar yer alıyor. Ayrıca depolar; kentsel dönüşümden dolayı eşyalarını saklamak isteyenler, mahkeme süreci tamamlanıncaya kadar eşyalarını bekleten boşanan çiftler, uzun süreli yurtdışına ya da şehir dışı görece gidenler, koleksiyonerler, saklanması zorunlu evraklar için kurumsal şirketler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Amerikan 'self storage' Türkiye'de

Geçmişte ısınmak için kullanılan kömürlerin depolandığı yerlerin sonrasında depo olarak kullanıldığını, ancak yeni binalarda bu ihtiyacın büyük ölçüde karşılanamadığını ifade eden Depoevi kurucusu Zafer Öztürk, "Örneklerini ilk kez Amerika'da gördüğümüz 'self storage' depo kiralama yöntemi, Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. İstenilen büyüklükte kiralanan metal konteyner depolarda birçok farklı eşya sigortalı olarak saklanabiliyor. İç hacmi 6,2 metreküp olan mini depo, 12,4 metreküp olan midi depo, iç hacmi 33 metreküp olan maxi depo ve maksi depoların içerisine kayar sistem raf düzeneği oluşturarak evrak deposu olarak kullanılıyor. Her bir evrak deposu 2140 klasör depolanabiliyor." dedi.

"Kişi başı ortalama 25 metreküp alan kiralanıyor"

Kıymet verilen eşyaların güvenli bir şekilde korunmasının önemine değinen Zafer Öztürk, "Depoevi olarak halihazırda kişi başı ortalama 25 metreküp depo kiralanıyor. Depomuz 7 gün 24 saat kamera sistemiyle izleniyor. Depo sistemimizde bulunan haşere istasyonları, düzenli temizlik ve havalandırma sayesinde hem haşerelere karşı korunaklı hem de sağlıklı ve temiz bir depolama ortamı sağlıyoruz. Ayrıca, fiziksel koruma ve güvenlik hizmetlerinin yanısıra kapsamlı sigorta güvencesi ile depo içerisindeki eşyalar; hasarlara, kazalara depreme, yangına ve sel gibi arzu edilmeyen risklere karşı tam koruma altındadır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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