Kömürlük yangını korkuttu
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Kömürlük yangını korkuttu

25.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:36
Kömürlük yangını korkuttu

Alaplı İsafakılı Köyü'nde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

Alaplı İsafakılı Köyü'nde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, öğle saatlerinde Alaplı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'nde Gürbüz K. isimli vatandaşın 3 katlı evin kömürlüğünde meydana geldi. Evdeyken bir anda dumanı gören ev sakinleri paniğe kapıldı. Çıkan dumanın evin kömürlüğünden geldiğini fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. O sırada yangının büyümemeği için ev halkı ve köy sakinleri yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Alaplı Belediye itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu kömürlükte bulunan odunlar yanarken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kömürlük yangını korkuttu
Kömürlük yangını korkuttu
Kömürlük yangını korkuttu
Kömürlük yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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