Kömürlü Termik Santrallerin Yüzde 42'si Zarar Ediyor, Oran Yüzde 72'ye Çıkabilir

Carbon Tracker tarafından bugün yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyadaki kömürlü termik santrallerin beşte ikisi şimdiden zarar ediyor.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC'ye göre, küresel ısınmanın 1.5 derecede tutulması için 2030 yılına kadar dünyadaki kömürlü termik santrallerin en az yüzde 59'nun kapatılması gerekiyor ve birçok ülke kömürden çıkış tarihi belirlemiş durumda.

Kömürlü termik santraller, hükümetlerden teşvik almadıkları ya da çevre düzenlemelerinde gecikme ya da azalma olmadığı takdirde, kapatılmak zorunda kalacak.

Ancak, kömürün rekabetten korunduğu düzenlenmiş piyasalarda nihai yatırım riskini hükümet alıyor. Çin, Hindistan, Japonya ve ABD'nin bazı bölgelerinde, yönetim genelde enerji üretimi maliyetini onaylıyor ve bu maliyeti tüketicilere yansıtıyor.

Kömüre destek vermek uzun dönemde rekabeti ve kamu finansmanını tehdit edecek zira politikacılar kömür enerjisine teşvik sağlamak ile tüketici elektrik fiyatlarını arttırmak arasında bir seçim yapmaya zorlanacak.

Carbon Tracker hükümetlerin kömürden sistemli bir biçimde çıkması gerektiğini ve en düşük karlı kömürlü termik santrallerin kapatılmasına öncelik veren planlar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Carbon Tracker araştırmasının sonuçlarına göre, küresel kömürlü termik santral kurulu gücünün yüzde 42'si kar sağlamıyor; 2040 yılında bu oran yüzde 72'ye çıkabilir. Çünkü mevcut karbon fiyatlandırma ve hava kirliliği düzenlemeleri maliyetleri arttırırken, kıyı rüzgar ve güneş enerjisi fiyatları düşmeye devam ediyor; gelecekte yapılacak tüm düzenlemeler kömür enerjisi kar marjını daha da düşürecek.