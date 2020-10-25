Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

25.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:44
Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte devam eden onlarca projelerinin olduğunu, Malatya'nın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine katkıda bulunmak için projeleri bir an önce bitirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde bitirmeyi planladığımız çok önemli projelerimiz var. Onların açılışlarıyla tekrar Malatya'yla birlikte olacağız. Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 2020'nin zorluklarla geçen bir yıl olduğunu, 24 Ocak'ta önce Sivrice ardından Pütürge'de meydana gelen depremlerle sarsıldıklarını ifade etti.

Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından afetten etkilenen ilçeleri ziyaret ederek sorunlarımızı yerinde dinlediniz. Bizlere cesaret ve güç bahşettiniz. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını süratle sarılmasını sağladınız. Talimatlarınızla afetzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşturulması için TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal alanda hızlı bir şekilde sürmektedir. Bugün itibarıyla Kale ve Pütürge ilçe merkezlerimizde inşa edilen konutlar afetzede vatandaşlarımıza teslim aşamasına gelmiştir. Diğer ilçelerimizde ve mahallerimizde yapımı devam eden konutların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışıyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda Malatya'ya hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Podolski Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Arda Kardeşler
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:32:00. #1.14#
title