Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor
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Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor

14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:50
Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor

Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumundaki yapımı tamamlanan Yeni Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor.

Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumundaki yapımı tamamlanan Yeni Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin yapımı tamamlandı şimdi yıl bitmeden açılışı için hummalı hazırlıklar yapılıyor.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya-Elazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nde sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı belirtti.

Milletvekili Çalık, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern Yeni Kömürhan Köprüsü'nün tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapıldığını, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer aldığını ifade etti.

Çalık, "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu"nun açılışıyla birlikte mevcut yolun yaklaşık 1 kilometre kısalarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlanacağını, hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederek başta Malatya ve Elazığ illeri olmak üzere bölge için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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