Kömüre Kadın Eli Değdi

Türkiye'nin enerji üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde çalışan kadın mühendisler 3 vardiya kömür sevk ediyor.



İşletmeye bağlı C bantlarında maden mühendisi olarak çalışan Fatma Çalışkan, yaptığı işi erkek işi olarak görmediğini söyledi. Maden mühendisi olurken işin zorluklarını bildiğini belirten Çalışkan, "Afşin-Elbistan Linyitlerinden aldığımızı kömürün Afşin-Elbistan B Termik Santraline taşınmasından sorumluyuz. Üç bayan mühendis C bantlarında çalışıyoruz. Ben ve diğer arkadaşım 3 vardiya sistemine göre çalışmaktayız" dedi.



Erkeklerle birlikte çalışmanın zor olduğunu belirten Çalışkan, "Ağır şartlar altında çalıştığımız için daha baskın karakter olmamız gerekiyor. Dışarıda daha ılımlı cümleler kullanıyorsak burada biraz daha sert olmak zorundayız. Erkeklerle çalışmak zor. Bayan olarak vardiyalı çalışmak daha da zor. Benim bir çocuğum var, gece vardiyasına gelirken çocuğumu bırakıp gelmek zor oluyor ama bugün itibariyle 3 yılımı doldurdum. 3 yıldan beri de vardiyalı çalışmaktayım. İşimden gayet memnunum. Zaten bu okulu okurken ve bu işe başlarken hiçbir zaman erkek işidir diye düşünmedim. Çok severek yaptığım bir meslek. Hala çalışabilirim, C bantlarında ya da daha ağır bir yerde. İnsanoğlu çalışmak için vardır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ