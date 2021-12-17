Kömürden elektrik üretimi sıfır emisyon hedeflerine rağmen rekor seviyeye ulaşacak

Kömürden elektrik üretiminin bu yıl dünyada yüzde 9 artışla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, toplam kömür talebinin yüzde 6 büyüyeceği ve 2022 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Kömür talebindeki artış, sıfır emisyon hedefleri için tehlike oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık raporu Kömür 2021'e göre, salgın sonrası hızlı ekonomik toparlanma, düşük karbonlu kaynakların artan talebe yetişememesi ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların elektrik üretiminde kömürü daha rekabetçi kılması kömür talebini artırdı.

Kömürden elektrik üretiminin 2019 ve 2020'deki düşüşlerden bu yıl yüzde 9 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Dünyadaki toplam kömür talebinin ise yüzde 6 büyüyeceği öngörülüyor.

IEA raporuna göre, kömür talebindeki artışın ekonomik büyüme ve hava şartlarına bağlı olarak 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Küresel kömür talebinin 2 yıl bu seviyede kalması bekleniyor.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra AB ve ABD'de de kömür elektriğinde artış

Öte yandan, yıl sonu itibarıyla kömürden elektrik üretiminde Çin'in payının yüzde 50 olacağı ve ülkenin üretiminin yüzde 9 artacağı hesaplanıyor. Hindistan'da ise kömürden elektrik üretiminde yüzde 12 büyüme bekleniyor. Söz konusu rakamlar, her iki ülkede de kömürden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Kömürden elektrik üretiminin ABD'de ve Avrupa Birliği'nde yüzde 20 artacağı öngörülürken, bu piyasalarda gelecek yıldan itibaren üretimde düşüş bekleniyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kömürün küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yıl kömürden elektrik üretimindeki tarihi yüksek seviyeler, dünyanın emisyonları düşürmek çabalarında yoldan ne kadar uzak olduğunun endişe verici bir göstergesi. Kömür kaynaklı emisyonları adil ve güvenli bir şekilde düşürmek için güçlü ve acil politikalar olmadan, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için çok küçük bir şansımız olacak. O şansımız da kaldıysa." ifadelerini kullandı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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