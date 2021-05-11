KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI
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KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde mangal kömürü yüklü kamyonet seyir halinde çıkan yangında hasar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde mangal kömürü yüklü kamyonet seyir halinde çıkan yangında hasar gördü.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde Adem Cingöz yönetimindeki üzerinde mangal kömürü yüklü 07 ZJ 060 plakalı kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Arkasından gelen araçların ikazı ile durumu fark eden sürücü, kamyoneti yolun sağına park edip, kasadaki kömürleri boşaltmaya çalıştı. Yangına ilk müdahale olay yerinin yakınında bulunan otelin güvenlik personeli ve esnaf tarafından yapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında kamyonet ile kasasında bulunan kömürler zarar gördü.

Sürücü Adem Cingöz, "Ne olduğunu anlayamadım, bir anda araç alev aldı, arkadan gelen sürücülerin ikazı ile alevleri fark ettim ve aracı yol kenarına çekip kamyoneti boşaltmaya çalıştım ama olmadı" dedi.

KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI
KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI
KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI
KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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