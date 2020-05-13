Kömür yüklü kamyon devrildi
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Kömür yüklü kamyon devrildi

Kömür yüklü kamyon devrildi Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Soğanlı rampaları mevkisinde virajı alamayan kömür yüklü kamyon devrildi.

Kömür yüklü kamyon devrildi
13.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:52

Kömür yüklü kamyon devrildi

ZONGULDAK - Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Soğanlı rampaları mevkisinde virajı alamayan kömür yüklü kamyon devrildi.

Kaza saat Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak'tan aldığı döküm kumunu İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Murat Yavuz'un idaresindeki 42 U 2200 plakalı kamyon, Soğanlı rampalarından iniş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Yavuz için diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin de geldiği olay yerinde kamyonun kupasından çıkarılan sürücü ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre tek şeritten verildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kömür yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İHA

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