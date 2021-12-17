Kömür Yakıtlı Enerjiye Olan Küresel Ölçekte İstem Tüm Zamanların En Yüksek Düzeyine Yükselirken Net Sıfır Karbon Salınımı Hedeflerini Tehdit Ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), "İçinde bulunduğumuz yıldaki hızlı ekonomik toparlanma, enerjiye olan istemi, düşük karbon salınımlı enerji kaynaklarının karşılayabileceğinden daha hızlı bir biçimde artırırken fiyatı hızla yükselen doğal gaz fiyatları kömürü daha rekabetçi duruma getirdiğinden küresel ölçekte kömüre dayalı elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek düzeyine doğru ilerlemekte. " olduğunu dile getiriyor.

UEA, 17 Aralık'ta (17/12/2021) yayınlanan 'Kömür 2021' adlı raporunda, kömürden elektrik üretiminin, içinde bulunduğumuz yılda %9 oranında artarak 10. 350 teravatsaat (1 teravatsaat=1. 000. 000. 000 kilovatsaat Ç. N. ) gibi rekor düzeyde bir rakama yükseleceği öngörüsünde bulunuyor.

Kömüre dayalı enerji üretimindeki yeniden yükseliş, kömür tüketerek elektrik üreten santrallerin elektrik üretiminin 2018 yılında doruk noktasına ulaştığı beklentilerine yol açan önceki yılki ile geçen yılki üretim düşüşlerini izlerken 2021 yılı bu umutları kırmış gibi görünüyor.

Elektrik üretiminde kömür kullanan termik santrallerin yanısıra çimento ile çelik gibi üretimde kömür kullanan diğer sektörlerin kullanımları da içerisinde olmak üzere toplam kömür isteminin içinde bulunduğumuz yılda %6 oranında artması bekleniyor. Bu yılki toplam istemin 2013 ile 2014 yıllarına ait rakamları geçmemesine karşılık Ajans, tüm yeni hava durumu modellemelerine ve ekonomik büyüme modellemelerine dayanarak gelecek yılda yeni bir tüm zamanların en yüksek rakamının gerçekleşeceği vurgusu yapıyor.

Kömüre olan istem önümüzdeki iki yıl boyunca rekor düzeylerde gerçekleşmeye devam edebilir. Ajans, karbon salınımlarını azaltabilmek için hızlı, aynı zamanda güçlü politika girişimlerine olan gereksinimin altını çizmekte.

Ajans İcra Direktörü Fatih Birol, "Kömür, küresel karbon salınımlarının tek en büyük kaynağı olup içinde bulunduğumuz yılda tarihsel ölçüde yüksek düzeyde gerçekleşen kömüre dayalı elektrik üretimi, kömür salınımlarını net sıfıra düşürme çabalarında yerkürenin ne kadar yoldan çıktığının endişe verici bir belirtisi. " yorumunda bulundu.

Birol ayrıca, "Ülke yönetimleri tarafından kömür salınımlarına karşı, salınımlardan etkilenenler için adil, uygun fiyatlı ve güvenli olacak biçimde güçlü ve hızlı uygulamalar gerçekleştirilmeksizin küresel ısınmayı 1, 5 santigrat derece ile sınırlama şansımız çok az olacak. " diye de ekledi.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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