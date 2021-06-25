KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Dilovası'ndaki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürlerin tozu, rüzgarla toz bulutu gibi ilçenin üzerini kapladı.

KOCAELİ Dilovası'ndaki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürlerin tozu, rüzgarla toz bulutu gibi ilçenin üzerini kapladı. Kömür tozunun ilçenin kabusu haline geldiğini söyleyenler, kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce belirtilen yere alınmasını istedi.

Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'de depolanan kömürlerin tozları, rüzgarın etkisiyle havaya dağılırken, bölge halkının sağlığını da etkiliyor. İlçenin üzerini kaplayan toz bulutunu cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyenler, daha önce yetkililerce bölgeden kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini söyledi. Evlerinin bahçesinde oturamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını söyleyen bölge halkı, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Kömürcüler OSB'nin hava sirkülasyonuna açık yerde olduğunu belirtenler, her rüzgarda aynı sorunu yaşadıklarını ayrıca yağmurda tozların dere sularına karışarak, kirliliğe yol açtığını söyledi.

Bölgede berberlik yapan Ferhat Ermiş, "Ben yaklaşık 30 yıldır Dilovası'nda ikamet ediyorum. Kömürcülerin olduğu mahallede oturuyorum. 3 çocuğum var. Onlar astım hastası, eşim astım hastası. Eşim benimle evlendikten sonra astım oluştu. Bahçemiz var. Orada eskiden kahvaltı yapıyorduk, yemek yiyorduk. Şu an yapamıyoruz. Biz bunu CİMER'e bildirdik. Yetkililer geldi, ölçüm yaptılar. Mahallede kömür tozundan yaşayamıyoruz çünkü bahçede otururken rüzgar çıktığı zaman durulmuyor" dedi.

KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOCAELİ KÖMÜR TOZU İLÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:42:37. #1.16#

title