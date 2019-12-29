Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

29.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:31
Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, 9'uncu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan üniversite öğrencisi Sinem Angun (22) ile Gülçisem Erdem (26), evdeki kömür sobasından çıkan gazdan zehirlendi. Baygın halde olduklarını fark eden evdeki diğer arkadaşları sağlık ekiplerine verdi. Angun ve Erdem, olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 


Kaynak: DHA
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