Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü
Haberler » Güncel » Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü - Haber

Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, bir binada kömür sobasında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.

07.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:01
Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın ilçesinde, bir binada kömür sobasında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karacabey ilçesindeki Emirsultan Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan Ferhat K.'ye ait evde kömür sobasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler