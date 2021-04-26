Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
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Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, 2 şüphelinin girdikleri apartmanın bodrum katından kömür sobası çaldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

OSMANİYE'de, 2 şüphelinin girdikleri apartmanın bodrum katından kömür sobası çaldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden birini yakalarken, diğerini ise her yerde arıyor.  

Yedi Ocak Mahallesi Doktor Ahmet Alkan Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katına koyduğu, 450 lira değerindeki kömür sobasının çalındığını fark eden kişi, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden H.K.'yi adresinde yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Apartmanın bodrumundan kömür sobasının çalınarak, götürülme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 


Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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