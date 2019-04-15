Kömür Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
Şırnak'ta çalıştığı kömür paketleme fabrikasında, kömür pres makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Şırnak'ta çalıştığı kömür paketleme fabrikasında, kömür pres makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şırnak - Cizre Karayolu'nun 15. kilometresinde özel bir şirkete ait kömür paketleme fabrikasında çalışan Mahsun Kabak, dengesini kaybederek pres bandına düştü.
Pres makinesine sıkışan Kabak, 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Kabak, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA