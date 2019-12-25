Kömür ocağındaki göçükte mahsur kalan işçinin çıkarılması için çalışma

25.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel şirkete ait kömür ocağında dün akşam meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın (30) kurtarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca görevlendirilen ekibin çalışması sürüyor.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde, özel şirkete ait kömür ocağında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana gelmesiyle bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede kömür ocağında çalışan igşçilerden Hasan İnal'ın mahsur kaldığı belirlendi. Arama çalışmalarına katılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Hakkari'de görev yapan 11 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Dün akşam başlatılan arama çalışmaları sürerken, AFAD Şırnak İl Müdürü Mustafa Kınay, arama çalışmalarında zorluklar yaşandığını söyledi. Kınay, "Olay yerine geldiğimizde maden faaliyetinin yapıldığı alanın çok dar ve derin bir alanda olduğunu gördük. Bir işçinin mahsur kaldığının bilgisini almamızla arama çalışmalarına başlattık. Ardından başkanlığımızla görüşerek buraya teknik alanda ekiplerin buraya gelmesi talebinde bulunduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gönderilen 11 kişilik bir ekip dün geceden beri burada çalışıyor. Sabah saatlerinde yine maden faciasının yaşandığı kuyuya indiler. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz o dur ki bir an önce vatandaşımıza ulaşıp olduğu yerden çıkarmaktır. Sadece maden alanın zorluklarından kaynaklanan arama çalışmaları devam ediyor. Ortalama 70-75 metre derinliğinde olduğu düşünülüyor. Yine sadece bir insanın 1 metre genişliğe sahip bir kuyudan söz ediyoruz. Dolayısıyla içine girilmesi çok zor. İndikten sonra aşağıdaki çalışma alanı çok dar" dedi.